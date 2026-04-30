Εκστρατεία διεξάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατά τους μήνες Μάιο και Νοέμβριο 2026 με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της μεταποίησης σε σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, καθώς και τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος, «η εκστρατεία αποσκοπεί στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την παροχή τεκμηριωμένης εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας, εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης».

Όπως αναφέρει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, «ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε δραστηριότητες του τομέα της μεταποίησης είναι που έδωσε την ώθηση να προγραμματιστεί η διεξαγωγή, εκστρατείας επιθεωρήσεων σε υποστατικά του εν λόγω κλάδου».

Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο σε σχέση με τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που συμβαίνουν στη μεταποίηση.

Όπως αναφέρεται, «οι κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών περιλαμβάνουν ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, απροφύλακτα / εκτεθειμένα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, αναθυμιάσεις ή σκόνες επικίνδυνων ουσιών, μη ασφαλή εκτέλεση εργασιών κοπής και συγκόλλησης μετάλλων και παράλειψη εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά τις εργασίες σε ύψος».

Διαβάστε επίσης: Υπ. Υγείας: Έτοιμη να συμβάλει για ευρωπαϊκή υγεία η Κυπριακή Προεδρία

Πηγή: ΚΥΠΕ