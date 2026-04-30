Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν οι εργοδοτικές οργανώσεις Κύπρου και Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την κοινή τους δέσμευση για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στις δύο χώρες.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ο Πρόεδρος, Γιώργος Παντελίδης και εκ μέρους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ράνια Αικατερινάρη.

Σε ανακοίνωση της ΟΕΒ αναφέρεται ότι μέσα από το Μνημόνιο τίθενται οι βάσεις για εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η καινοτομία, ο ψηφιακός και πράσινος μετασχηματισμός, η ενέργεια, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η προώθηση εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, δημιουργείται στενότερο πλαίσιο διαλόγου και συντονισμού για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών και την ανάδειξη νέων δυνατοτήτων συνεργασίας για τις επιχειρήσεις των δύο χωρών.

«Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων και για τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας, τόσο της κυπριακής όσο και της ελληνικής οικονομίας», σημειώνεται.

Καταληκτικά, η ΟΕΒ αναφέρει ότι ως η μεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση της χώρας παραμένει προσηλωμένη στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας στρατηγικές συνεργασίες, όπως αυτή με τον ΣΕΒ, που ενδυναμώνουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και εμβαθύνουν τη διασύνδεση της κυπριακής οικονομίας με άλλα επιχειρηματικά οικοσυστήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ