Ο ΕΟΑ Λευκωσίας μέσω ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 ξεκινούν εργασίες για τη σύνδεση της νέας δεξαμενής GLS με το δίκτυο ύδρευσης στη Λεωφόρο Αθαλάσσας.

Την Παρασκευή 1 Μάιου 2026 από το 06:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις περιοχές που εμφανίζονται στον χάρτη.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την ίδια μέρα, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης εκτιμάται μέχρι το βράδυ του Σάββατου, με πιθανές καθυστερήσεις εώς και την Κυριακής σε ορισμένες περιοχές.