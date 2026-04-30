Στο 3,0% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2026, ευθυγραμμιζόμενος πλήρως με τον μέσο όρο της ευρωζώνης, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο πληθωρισμός κατέγραψε άνοδο στο 3,0% από 2,6% τον Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή ανοδικών πιέσεων στις τιμές καταναλωτή.

Η Κύπρος κινείται πλέον ακριβώς στον μέσο όρο της ευρωζώνης, μετά από χαμηλότερες επιδόσεις τους προηγούμενους μήνες, καθώς η αντίστοιχη τιμή ήταν στο 1,5% τον Μάρτιο. Παράλληλα, σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός στην Κύπρο κατέγραψε αισθητή αύξηση 2,2%, μία από τις υψηλότερες μεταβολές μεταξύ των κρατών μελών.

Κύριος παράγοντας της ανόδου σε επίπεδο ευρωζώνης ήταν η ενέργεια, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,9% τον Απρίλιο έναντι 5,1% τον Μάρτιο, ενώ ακολούθησαν οι υπηρεσίες στο 3,0%, τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός στο 2,5% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά στο 0,8%.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, η Κύπρος βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την ώρα που κράτη όπως η Ελλάδα με πληθωρισμό στο 4,6%, η Λιθουανία στο 4,9% και η Κροατία στο 5,4% εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ