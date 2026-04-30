Στο 17,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρος το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Συνολικά, ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται στην Κύπρο ανέρχεται σε 167.000 για το 2025. Σε σύγκριση με το 2024, το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο, ενώ καταγράφεται αύξηση κατά περίπου 3.000 άτομα.

Ανά φύλο, στην Κύπρο για το 2025 καταγράφονται περίπου 75.000 άνδρες (15,5%) και 93.000 γυναίκες (18,7%) που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 20,9% του πληθυσμού, βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το ποσοστό εμφανίζει οριακή μείωση σε σχέση με το 2024, όταν ανερχόταν στο 21,0% (93,3 εκατομμύρια άτομα). Από τα 92,7 εκατομμύρια, τα 43.025.000 είναι άντρες και τα 49.720.000 γυναίκες.

Όπως αναφέρει η Eurostat, τα άτομα αυτά ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τουλάχιστον έναν από τρεις παράγοντες: κίνδυνο φτώχειας, σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Διακυμάνσεις μεταξύ κρατών μελών

Τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ καταγράφονται στη Βουλγαρία (29,0%), στην Ελλάδα (27,5%) και στη Ρουμανία (27,4%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στην Τσεχία (11,5%), στην Πολωνία (15,0%) και στη Σλοβενία (15,5%).

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την κοινωνική εικόνα στα κράτη μέλη της ΕΕ για το 2025, βάσει των δεικτών κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ