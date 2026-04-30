Η Πρεσβεία του κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο χαιρετίζει την πρόσφατη ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας στο Στρασβούργο, σχετικά με την Έκθεση Απαλλαγής της Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2024, σημειώνοντας ότι η απόφαση αυτή «οδήγησε στην απόρριψη αυστηρών διατυπώσεων που προωθήθηκαν από ορισμένες δεξιές πολιτικές ομάδες και στη διατήρηση του αρχικού κειμένου».

Σύμφωνα με την Πρεσβεία, η εξέλιξη αντανακλά την ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει επιτευχθεί στην πορεία των παλαιστινιακών μεταρρυθμίσεων και απορρίπτει τις προσπάθειες πολιτικοποίησης του ζητήματος των παλαιστινιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

"Η απόφαση ενισχύει την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών θεσμών προς τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η παλαιστινιακή κυβέρνηση και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει την υποστήριξή της προς τον παλαιστινιακό λαό και τους εθνικούς του θεσμούς, χωρίς την επιβολή πολιτικά μεροληπτικών ή αδικαιολόγητων όρων", σημειώνεται.

Όπως αναφέρει, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επιβεβαίωση ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού PEGASE κατευθύνεται αποκλειστικά σε σαφώς καθορισμένες και ελέγξιμες δαπάνες, όπως μισθοί δημοσίων υπαλλήλων, κοινωνικές παροχές και υγειονομικές υπηρεσίες. Η στήριξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επείγουσας βοήθειας για το 2024 και του πολυετούς προγράμματος ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Παλαιστίνης (2025–2027), ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Η Πρεσβεία χαιρετίζει, επίσης, την αναγνώριση της προόδου στον τομέα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέου εκπαιδευτικού υλικού και της συνεχιζόμενης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που, όπως αναφέρει, αντικατοπτρίζει τη σοβαρή δέσμευση της Παλαιστίνης για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος σύμφωνου με τα διεθνή πρότυπα.

Όσον αφορά την UNRWA (Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες), η Πρεσβεία υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών και των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Η Πρεσβεία καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θεσμούς της να αξιοποιήσουν τη θετική και ισορροπημένη στάση, "ενισχύοντας τη συνεργασία με το Κράτος της Παλαιστίνης και στηρίζοντας τις προσπάθειές του απέναντι στις συνεχιζόμενες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ισραηλινού αποκλεισμού, της παρακράτησης παλαιστινιακών πόρων και των εμποδίων στην ανάπτυξη. Η ενίσχυση αυτής της συνεργασίας θα συμβάλει ουσιαστικά στη σταθερότητα της περιοχής και στην προώθηση μιας δίκαιης και συνολικής ειρηνευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της διεθνούς νομιμότητας", αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ