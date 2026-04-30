Παραδίδεται σήμερα, Πέμπτη στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς το πόρισμα της ομάδας ερευνητών για όσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία», όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, το πόρισμα θα παραλάβει λειτουργός της Αρχής και από την ερχόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η μελέτη του.

Αναμένεται, δε, την Τρίτη, 5 Μαΐου, η Αρχή κατά της Διαφθοράς να ανακοινώσει τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με το πόρισμα, όπως είναι η έκτασή του σε σελίδες, ο αριθμός των μαρτύρων, οι συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και ο χρόνος που θα χρειαστεί για να ολοκληρώσει τη μελέτη του πορίσματος η Αρχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ