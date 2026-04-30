Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή είχε την Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών «κατά τη συνάντηση ανταλλαγησαν απόψεις για θέματα που άπτονται κυρίως του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034 της ΕΕ, για το οποίο στο παρόν στάδιο διεξάγονται εντατικές διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Κυπριακή Δημοκρατία να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ».

«Ανταλλάγησαν επίσης απόψεις σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου κ. Καδή, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα των θεμάτων που περιλαμβάνονται υπό την εποπτεία του, όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, καθώς και η προστασία των ωκεανών», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ