Εγκρίθηκε, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 21 Απριλίου 2026, η διάθεση κονδυλίου ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τη διενέργεια εξειδικευμένων γενετικών εξετάσεων, με τη χρήση της μεθοδολογίας της Μαζικής Παράλληλης Αλληλούχησης, για την ταυτοποίηση οστών αγνοουμένων, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας.

Πρόκειται, σημειώνεται, για οστά τα οποία, λόγω παλαιότερης έκθεσής τους σε χημικές ουσίες, ήταν μέχρι σήμερα επιστημονικά εξαιρετικά δύσκολο ή και αδύνατο να ταυτοποιηθούν.

Η προσπάθεια θα υλοποιηθεί μέσω του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, με στόχο η διαδικασία να αρχίσει εντός Μαΐου.

«Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια ταυτοποίησης λειψάνων αγνοουμένων και πεσόντων μας. Αξιοποιεί την πιο σύγχρονη επιστημονική μέθοδο στην υπηρεσία της αλήθειας, της μνήμης και της δικαίωσης», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η εξασφάλιση του σχετικού κονδυλίου κατέστη δυνατή με πρωτοβουλία του Επιτρόπου Προεδρίας, Μάριου Χαρτσιώτη, και με την καθοριστική στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη βούληση της Κυβέρνησης να εντείνει τις προσπάθειες για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η θέση της Κυβέρνησης είναι σαφής: το ζήτημα των αγνοουμένων είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό. Γι’ αυτό και ευθύνη της Πολιτείας είναι να εντείνει, στον μεγαλύτερο βαθμό, τις ενέργειές της, μέχρι να δοθούν απαντήσεις και στην τελευταία οικογένεια αγνοουμένων μας», καταλήγει το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, στην ανακοίνωση του.

Πηγή: ΚΥΠΕ