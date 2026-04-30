Για τον κίνδυνο που αφανισμού των παχύουρων προβάτων εξαιτίας του αφθώδους πυρετού, μίλησε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ Μεσημέρι και Κάτι, ο ιδιοκτήτης φάρμας με το συγκεκριμένο είδος, Κώστας Μούσκος.

Όπως είπε ο ιδιοκτήτης της φάρμας, στα ζώα του έγιναν και οι δύο εμβολιασμοί και αναμένει την απόφαση της Κυβέρνησης, όπως είπε, για το ενδεχόμενο θανάτωσής τους.

Βάσει των άλλων μονάδων, όπως ανέφερε, θα πρέπει να θανατωθούν και τα 500 τα ζώα της φάρμας του, ωστόσο, ζητεί την παρέκκλιση του 867 της παραγράφου 13, «όπου υπάρχει παρέκκλιση για τις αυτόχθονες φυλές που απειλούνται με εξαφάνιση.

Όπως είπε, συνολικά στην Κύπρο υπάρχουν μόνο 1100 παχύρουρα πρόβατα.

Σημείωσε πως στις 16 Απριλίου ενημερώθηκε ότι η μονάδα του βγήκε θετική στον αφθώδη πυρετό και από τότε αναμένει το τι θα γίνει.

Ανέφερε πως εντός της εβδομάδας θα γίνει συνεδρία, όπως είπε, ώστε να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη συγκεκριμένη φυλή προβάτων.

Την ίδια ώρα σημείωσε πως έχουν θανατωθεί ήδη 80 ζώα τέτοιου είδους.

«Η οικονομική ζημιά είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτούμε κοντά στην απώλεια του γενετικού σπάνιου υλικού που υπάρχει στην Κύπρο. Που είναι η παράδοση μας, που είναι η ταυτότητά μας. Υπήρχε το πρόβατο αυτό για χιλιάδες χρόνια στην Κύπρο και είναι κρίμα να χάσουμε το γενετικό υλικό αυτό, τόνισε.

Εγώ με διατεθειμένος να κάνω τα πάντα, είπε, φτάνει να γλιτώσει η φυλή.