Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου επέβαλε, την Πέμπτη, ποινή 10ετους φυλάκισης σε 24χρονο υπήκοο ευρωπαϊκής χώρας, ο οποίος κρίθηκε ότι είναι ένοχος, κατόπιν παραδοχής, μεταξύ άλλων, για το αδίκημα της επί σκοπού πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς και για συναφή αδικήματα που σχετίζονται με μεταφορά επιθετικού οργάνου και ανησυχία. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν στο Παραλίμνι στις 16 Αυγούστου 2025.

Η υπόθεση αφορούσε βίαιο επεισόδιο κατά το οποίο ο κατηγορούμενος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον Κύπριου ηλικίας 18 ετών, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς.

Όπως αναφέρεται το επεισόδιο σημειώθηκε σε εστιατόριο στην περιοχή Κάππαρη στο Παραλίμνι, όπου ο κατηγορούμενος επιτέθηκε εναντίον του παραπονούμενου, καταφέροντάς του αλλεπάλληλα και σοβαρά πλήγματα σε διάφορα μέρη του σώματός του και τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Το δικαστήριο, σημειώνεται στην απόφαση, «έλαβε υπόψη τη σοβαρότητα των πράξεων, τις περιστάσεις διάπραξης, καθώς και το ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε προηγούμενες καταδίκες για παρόμοια αδικήματα, ενώ είχε αποφυλακιστεί μόλις 2 μέρες πριν το επίδικο περιστατικό».

Στην απόφασή του, το Κακουργιοδικείο υπογράμμισε την ανάγκη αποτροπής της χρήσης βίας και την προστασία της κοινωνίας, τονίζοντας ότι τέτοια αδικήματα προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώματα και δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ