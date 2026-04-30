Βλάβη σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης επηρεάζει την υδροδότηση τμήματος της περιοχής Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λεμεσού από τη διακοπή επηρεάζονται τα υποστατικά που βρίσκονται στις οδούς Μολοσσού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λε Κορμπουζιέ, Παναγή Λάππα, Τζόζεφ Λουίς Σερτ, Ονορέ ντε Μπαλζάκ, Θυατείρων, Ονήσιλου, καθώς και μέρος της λεωφόρου Νίκου και Δέσποινα Παττίχη (νότια, πλησίον της συμβολής με τη Λεωφόρο Μακαρίου).

Συνεργεία του ΕΟΑ Λεμεσού εργάζονται για αποκατάσταση της βλάβης, η οποία υπολογίζεται να γίνει αργότερα σήμερα, γύρω στο μεσημέρι.

Πηγή: ΚΥΠΕ