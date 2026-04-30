Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Την Κυριακή θα επηρεάσει την περιοχή χαμηλή πίεση και ψυχρή αέρια μάζα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Τις απογευματινές ώρες θα σχηματιστούν αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Το Σάββατο ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές ελαφρές βροχές, ενώ το βράδυ υπάρχει και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.