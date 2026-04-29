Καταζητείται ο Alexandros Ampartsoumian, 34 ετών, από Ελλάδα, κάτοικος Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση τραυματισμού με μαχαίρι και μαχαιροφορίας που διαπράχθηκε στις 28 Απριλίου, 2026, στην επαρχία Λευκωσίας

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

Διαβάστε επίσης: Τον μαχαίρωσε μετά από αντιπαράθεση στη Λευκωσία - Στο νοσοκομείο 44χρονος