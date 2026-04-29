Αναμένεται μέχρι το τέλος Μαΐου η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, εξηγώντας πως έχουν ήδη οριστεί τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου στις 18, 19 και 20 Μαΐου για την εξέταση και έγκριση του νέου καταστατικού, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Ερωτηθείς κατά πόσο είναι κοντά σε απόφαση για καθαίρεση του τέως Μητροπολίτη Πάφου, σημείωσε ότι το θέμα θα εξεταστεί από τη Σύνοδο με βάση τα γεγονότα που προκύπτουν. Όπως δήλωσε, «ούτε έχει σκεφτεί ούτε ετέθη ενώπιον της Ιεράς Συνόδου». Πρόσθεσε ωστόσο ότι καταγγελίες συνεχίζουν να κατατίθενται, κάνοντας λόγο για «λυπηρά» γεγονότα που δεν συμβάλλουν στη διατήρηση εκκλησιαστικού κλίματος και δεν βοηθούν τον κόσμο να βρει την ηρεμία του.

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης ότι «έχει διαδοθεί ότι στηριχτήκαμε σε κατηγορίες τις οποίες μάλιστα προκαλέσαμε από τον Δήμαρχο Πάφου. Δεν στηρίχτηκε καθόλου η Ιερά Σύνοδος σε κατηγορίες ούτε του Δημάρχου και ούτε και άλλες πιο σοβαρές που υπήρχαν κοντά της». Διευκρίνισε ότι τα ζητήματα που εξετάστηκαν ήταν εκκλησιολογικής φύσεως, αναφερόμενος σε φαινόμενα ζηλωτισμού, «ο οποίος ξεκινά με το να μην αναγνωρίζεται ορθοδοξία σε κανέναν άλλο παρά στον εαυτό τους».

Επιπλέον, σημείωσε ότι επρόκειτο για θέματα που σχετίζονται με τη στάση απέναντι σε άλλες χριστιανικές ομολογίες και την αποδοχή των αποφάσεων της Μεγάλης Ορθοδόξου Συνόδου της Κρήτης, τονίζοντας πως «δεν αγγίξαμε κανένα άλλο προσωπικό θέμα κανενός».

Σε ερώτηση για το αν έχει λήξει το ζήτημα με τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, δεδομένου ότι οι δικηγόροι του ζητούν ανάκληση αποφάσεων, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος έχει μελετήσει το θέμα επανειλημμένα και ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει επικυρώσει δύο φορές τις αποφάσεις της Εκκλησίας της Κύπρου. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο περιθώριο για συνέχιση αυτής της κατάστασης», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν και άλλα μέλη της Ιεράς Συνόδου με παρόμοιες απόψεις, απάντησε πως μέχρι στιγμής «δεν εκδηλώθηκε ακόμη κανένας». Πρόσθεσε ότι «εάν εκδηλωθούν ακόμη και εγώ να εκδηλώσω κάποιες αιρετικές απόψεις ή ζηλοτισμό θα πρέπει η Σύνοδος να επιληφθεί της περίπτωσης μου», υπογραμμίζοντας ότι «μιλάμε για την εκκλησία δεν μιλάμε για πρόσωπα».

Σε σχέση με το ενδεχόμενο συζήτησης θέματος καθαίρεσης κατά τις επικείμενες συνεδριάσεις, διευκρίνισε ότι αυτό δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, καθώς οι επιστολές προς τα μέλη της Συνόδου αφορούν αποκλειστικά τη μελέτη και ένταξη του νέου καταστατικού.

Σε ερώτηση αν με την ολοκλήρωση της τριήμερης συνεδρίασης στις 20 Μαΐου θα υπάρξει και νέος Μητροπολίτης Πάφου, απάντησε ότι τότε θα έχει εγκριθεί το καταστατικό και η εκλογή θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός.

Σημειώνεται πως ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων την Τετάρτη στην Πάφο στο περιθώριο επιστημονικής ημερίδας με τίτλο «Σύληση, Διάσωση και Διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου» που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών και η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Πηγή: ΚΥΠΕ