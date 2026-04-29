Μέχρι στιγμής το εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχει επιβεβαιώσει επιπλέον τρείς μονάδες αιγοπροβάτων φτάνοντας έτσι στις 108 μολυσμένες μονάδες με τον αφθώδη πυρετό.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφέρεται ότι τα νέα κρούσματα είναι στην Αθηένου.

Σε ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αναφέρεται ότι συνεχίζονται οι εντατικές δειγματοληψίες σε όλες τις μονάδες εντός των μολυσμένων περιοχών Λευκωσίας και Λάρνακας, «γι’ αυτό και οι αριθμοί των κρουσμάτων έχουν αυξηθεί αυτές τις μέρες, γεγονός αναμενόμενο».

Σημειώνεται ότι παράλληλα έχει αυξηθεί και ο αριθμός των μονάδων με αρνητικά εργαστηριακά αποτελέσματα μέσα στις μολυσμένες περιοχές.

Μέχρι στιγμής το εργαστήριο των ΚΥ έχει επιβεβαιώσει επιπλέον τρεις μονάδες αιγοπροβάτων (συνολικής δυναμικότητας περί τα 2500 αιγοπρόβατα) φτάνοντας έτσι στις 108 μολυσμένες μονάδες. Συγκεκριμένα, 13 μονάδες βοοειδών (9 μονάδες στη Λάρνακα και 4 μονάδες στη Λευκωσία), 92 μονάδες αιγοπροβάτων (67 μονάδες στη Λάρνακα και 25 μονάδες στη Λευκωσία) και 3 χοιροτροφικές μονάδες στη δυτική Λευκωσία.

Οι αριθμοί των ζώων στις μολυσμένες μονάδες αναλογούν στο 9.5% του συνολικού αριθμού ενήλικων αιγοπροβάτων, 2,8% του συνολικού αριθμού των βοοειδών και περίπου στο 7,89% του συνολικού αριθμού των χοίρων.

Οι θανατώσεις των ζώων συνεχίζονται στο παρόν στάδιο τόσο στην Λευκωσία όσον και στη Λάρνακα, αναφέρεται.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν πως η δεύτερη φάση του εμβολιασμού για τα βοοειδή έχει φτάσει στο 81%, ενώ στα αιγοπρόβατα η κάλυψη έφτασε στο 64% του συνολικού ζωικού πληθυσμού. Όσον αφορά τα χοιροστάσια, όλες οι μονάδες που είναι εντός των ζωνών περιορισμού έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον τον πρώτο εμβολιασμό, ενώ 4 μονάδες (στις ζώνες περιορισμού της Επαρχίας Λάρνακας έχουν επανεμβολιαστεί και με δεύτερο εμβολιασμό.

Όσον αφορά τις κόκκινες αγελάδες και τα παχύουρα πρόβατα στη Λάρνακα που βρέθηκαν θετικά στον ιό του Αφθώδους Πυρετού, επισημαίνεται ότι «η απόφαση για οποιαδήποτε παρέκκλιση θα ληφθεί στη βάση τεκμηρίωσης της καθαροαιμίας τους σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και αφού ληφθεί υπόψη το ποσοστό που αυτά αποτελούν στο συνολικό πληθυσμό των ντόπιων φυλών».

Επίσης, προστίθεται, «θα εκτιμηθεί ο κίνδυνος ή το όφελος που θα προκύψει από τυχόν απόφαση διατήρησης ή θανάτωσης τους».

Αναφέρεται επίσης ότι στις 24 Απριλίου 2026, εκδόθηκε νέα απόφαση από την ΕΕ που αφορά τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό. Στην απόφαση αυτή δεν αναφέρεται οποιοσδήποτε νέος περιορισμός, αλλά μόνο παράταση στην ημερομηνία των ήδη ισχυόντων περιορισμών/απαγορεύσεων μέχρι τις 15/06/2026.

Η απόφαση αυτή αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη βάση της επικρατούσας επιδημιολογικής κατάστασης, καταλήγουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης: Καϊλάς: Έχουμε μπροστά μας ακόμα 4-5 χρόνια για απαλλαγή από αφθώδη πυρετό

Πηγή: ΚΥΠΕ