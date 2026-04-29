Ο κόσμος βλέπει και αισθάνεται την αβεβαιότητα, ειδικά στην Κύπρο, και η Ευρώπη πρέπει να δώσει μια απάντηση, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ, αναφερόμενος στο Άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής) ζητώντας "σαφείς κανόνες για την εφαρμογή του Άρθρου 42.7".

Σε ομιλία του ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, την Τρίτη, ο κ. Βέμπερ δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατέβαλε την προσπάθεια να τεθεί το Άρθρο 42.7 στο τραπέζι, χαρακτηρίζοντάς το "τη στρατιωτική διάσταση της ευρωπαϊκής μας αλληλεγγύης".

"Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αυτό", τόνισε ο κ. Βέμπερ. Σημείωσε ότι ο κόσμος πιέζει για μια Επιτροπή Άμυνας εντός του Ευρωκοινοβουλίου και ότι τώρα υπάρχει για πρώτη φορά Επίτροπος Άμυνας, προσθέτοντας ότι "θέλουμε να κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα".

"Σαφείς κανόνες για την εφαρμογή του Άρθρου 42.7", υπογράμμισε. Ο κ. Βέμπερ είπε ότι "ο κόσμος βλέπει και αισθάνεται την αβεβαιότητα, ειδικά στην Κύπρο, και η Ευρώπη πρέπει να δώσει μια απάντηση".

Πηγή: ΚΥΠΕ