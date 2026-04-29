Τις προτεραιότητες της Κύπρου στη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές παρέθεσε η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, την σημασία προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Η κ. Χατζημανώλη μιλούσε κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή της στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών αρμόδιων για τις Θαλάσσιες Μεταφορές της EE στη Λευκωσία, της οποίας προεδρεύει.

Τόνισε την σημασία της χρονικής συγκυρίας της συνάντησης, «σε μια εποχή αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ταχέων παγκόσμιων αλλαγών», σημειώνοντας ότι «οι πρόσφατες εξελίξεις μας υπενθυμίζουν ότι οι θαλάσσιες μεταφορές δεν αποτελούν μόνο κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας, αλλά και ζωτικό παράγοντα για την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την παγκόσμια συνδεσιμότητα».

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι ουσιώδης να υπάρχει αδιάκοπη ροή του θαλάσσιου εμπορίου και η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Σε σχέση με τη Διακήρυξη της Λευκωσίας, η οποία θα υπογραφεί στο τέλος της Συνόδου από τους Ευρωπαίους Υπουργούς, η Υφυπουργός σημείωσε ότι «θέτει στο επίκεντρο τους ανθρώπους της ναυτιλίας» και ότι «ανταποκρίνεται σε κοινές και επείγουσες προκλήσεις», όπως είναι η μείωση των δεξιοτήτων, η γήρανση του εργατικού δυναμικού, οι απαιτήσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και η ανάγκη για διασφάλιση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ναυτικών μέσα σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Είπε επίσης ότι «βασική προτεραιότητα της Προεδρίας μας είναι η προώθηση του ναυτικού επαγγέλματος μέσω της Διακήρυξης της Λευκωσίας, την οποία σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της άτυπης συνάντησης», ενώ έκανε λόγο και για «την πολύ χαμηλή συμμετοχή των γυναικών, ιδίως στα ναυτικά επαγγέλματα» χαρακτηρίζοντας την ως μια μακροχρόνια διαρθρωτική ανισορροπία στον τομέα της ναυτιλίας.

Πρόσθεσε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, η προώθηση της ένταξης και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας δεν αποτελούν μόνο κοινωνικές προτεραιότητες, αλλά και στρατηγικές ανάγκες για τη διατήρηση της ναυτιλιακής ανταγωνιστικότητας και της παγκόσμιας θέσης της Ευρώπης.

Τόνισε ότι «η σημερινή ανταλλαγή απόψεων προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούμε συλλογικά να ενισχύσουμε το ναυτικό εργατικό δυναμικό της Ευρώπης και να εξασφαλίσουμε το μέλλον του τομέα μας», προσθέτοντας ότι η προστασία των ναυτικών και η ναυτική ασφάλεια παραμένουν βασικό μέλημα και κορυφαία προτεραιότητα.

Σημειώνεται ότι στη σύνοδο συμμετέχει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας και η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ελίζα Βόζεμπεργκ, γεγονός που αντανακλά το «έντονο κοινό ενδιαφέρον για το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας», όπως ανέδειξε στην τοποθέτησή της η Υφυπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ