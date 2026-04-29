Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης 28/4/26 Καλλιτεχνική Εκδήλωση με τίτλο "Φωνές που Ενώνουν".

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Πολιτισμού, Δρος Βασιλικής Κασσιανίδου και εντασσόταν σε δράσεις που άπτονται της Προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προγράμματος "Σχολεία Πρεσβευτές Πολιτισμού - Παιδιά Πρεσβευτές Πολιτισμού". Η μουσικο-ποιητική βραδιά χάρισε στον κόσμο μελωδίες από Χατζηδάκι, Θεοδωράκη και Σαββόπουλο και ήταν διανθισμένη με κείμενα σχετικά με την αγάπη, την ενότητα, τη δημιουργία και τη συμπερίληψη.

Για την διοργάνωση της εκδήλωσης εργάστηκαν με ζήλο μαθητές του Γυμνασίου, παλιοί απόφοιτοί του και καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων.

Τη Γενική Επιμέλεια της Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης είχε η Φιλόλογος Βοηθός Διευθύντρια του Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς, Χριστιάνα Παντελίδου.