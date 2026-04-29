Ως πρόωρες απορρίφθηκαν οι προδικαστικές στην υπόθεση ιδιωτικής ποινικής δίωξης από την οικογένεια του Θανάση Νικολάου, με την υπεράσπιση να θέτει θέμα ελαττωματικού κατηγορητηρίου.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε, το πρωί της Τετάρτης, την απόφαση του όσον αφορά στις προδικαστικές ενστάσεις των δικηγόρων των πέντε κατηγορούμενων, του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού, του πρώην Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέα Ιατρόπουλου, του πρώην υπεύθυνου ΤΑΕ Λεμεσού Νίκου Σοφοκλέους, του πρώην υπεύθυνου Υπαίθρου Χριστάκη Ναθαναήλ και του πρώην υπεύθυνου συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκη Καπηλιώτη.

Μετά από σύντομη διακοπή, οι δικηγόροι υπεράσπισης ανέφεραν ότι οι πελάτες τους δεν θα απαντήσουν σήμερα στις 38 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, καθώς, όπως είπαν, διαπιστώνουν πολλαπλότητα σε κάποιες κατηγορίες, μη παράθεση λεπτομερειών επί αδικημάτων και ανύπαρκτο ποινικό αδίκημα στην κατηγορία 25.

Ως εκ τούτου, πρόσθεσαν, το κατηγορητήριο κρίνεται ως ελαττωματικό και ζήτησαν όπως, είτε ακυρωθεί, είτε τροποποιηθεί, ενώ ο δικηγόρος της οικογένειας του Θανάση Νικολάου επιφυλάχθηκε να απαντήσει, επί του ζητήματος, σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το δικαστήριο όρισε νέα ημερομηνία συνέχισης της διαδικασίας, στις 7 Μαΐου, ώστε να ξεκαθαρίσει εάν θα υπάρξουν αλλαγές στο κατηγορητήριο, ενώ τόνισε πως «δεν μπορεί να διαιωνίζεται αυτή η διαδικασία».

