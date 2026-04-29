Η απουσία ενός εκ των έξι κατηγορούμενων καθώς και νέα αιτήματα των δικηγόρων υπεράσπισης, οδήγησαν σε νέα αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης φόνου του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025. Το Κακουργιοδικείο όρισε νέα ημερομηνία συνέχισης της διαδικασίας στις 27 Μαΐου.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης οι πέντε εκ των έξι κατηγορουμένων, με τον δικηγόρο του 1ου κατηγορούμενου να αναφέρει ότι αυτός έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και για το λόγο αυτό δεν ήταν δυνατή η παρουσία του.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης δήλωσαν πως οι πελάτες τους δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, με κάποιους να ζητούν λεπτομέρειες και διευκρινήσεις για την εμπλοκή των κατηγορούμενων, επί συγκεκριμένων κατηγοριών.

Παράλληλα, η υπεράσπιση έκανε λόγο για ογκώδες μαρτυρικό υλικό που πρέπει να αξιολογηθεί, μεταξύ αυτών και δυο σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών μεγάλης χωρητικότητας. Ζήτησε δε, όπως η κατηγορούσα Αρχή ετοιμάσει σχετική λίστα με το τι περιλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά αρχεία, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία. Έγινε, επίσης, αναφορά σε μαρτυρικό υλικό που υπολείπεται και δεν έχει ακόμη παραληφθεί από τους δικηγόρους υπεράσπισης.

Το Κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση για τις 27 Μαΐου, ενώ απέρριψε αίτημα του δικηγόρου του 5ου κατηγορούμενου, για να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως, οι έξι κατηγορούμενοι, δυο 30χρονοι, ένας 31χρονος, ένας 51χρονος και δυο 28χρονοι, αντιμετωπίζουν αδικήματα όπως φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών και κλοπή οχήματος.

