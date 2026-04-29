Τα θηλυκά πουλερικά που προορίζονταν για αυγοπαραγωγή αυξήθηκαν κατά 17,8% το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Συνολικά, ανήλθαν σε 657.870, σε σύγκριση με 558.540 το 2024.

Κατά το 2025, τα πουλερικά, αρσενικά και θηλυκά, που προορίζονταν για πάχυνση, ανήλθαν σε 14.850.360, καταγράφοντας αύξηση 4,4% σε σύγκριση με το 2024 (14.222.300).

Και τα αυγά εκκόλαψης πουλερικών ορνιθώνος που προορίζονταν για αυγοπαραγωγή και αυτά που προορίζονταν για κρεατοπαραγωγή κατέγραψαν το 2025 αύξηση 3,2%, φτάνοντας τα 907.030 και 18.588.900 αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκε μείωση 17,7% στα θηλυκά πουλερικά ορνιθώνος που προορίζονται για αυγοπαραγωγή, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό τον περσινό Φεβρουάριο.

Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο ανέρχονταν σε 36.820, σε σύγκριση με 44.750 τον ίδιο μήνα του 2025.

Τον ίδιο μήνα, τα αρσενικά και θηλυκά πουλερικά που προορίζονται για πάχυνση ανήλθαν σε 1.180.960, σε σύγκριση με 1.196.860 τον Φεβρουάριο 2025, καταγράφοντας πτώση 1,3%.

Μεγάλη πτώση 30,1% καταγράφηκε και στα αυγά εκκόλαψης πουλερικών ορνιθώνος που προορίζονταν για αυγοπαραγωγή, τα οποία μειώθηκαν από 90.360 τον Φεβρουάριο του 2025 σε 63.190 τον Φεβρουάριο του 2026.

Από την άλλη, τα αυγά που προορίζονταν για κρεατοπαραγωγή κατέγραψαν αύξηση 12,1% στα 1.514.700, σε σύγκριση με 1.351.500 τον ίδιο μήνα πέρσι.

Πηγή: ΚΥΠΕ