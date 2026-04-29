Διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του άτυχου Άγγελου Κόμπου, που απεβίωσε το βράδυ της Δευτέρας, μετά από νοσηλεία κάποιων ημερών, έπειτα από τροχαία σύγκρουση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο θάνατος του 21χρονου οφείλεται σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία τροχαίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 21χρονος Άγγελος, απεβίωσε γύρω στις 10.35 το βράδυ της Δευτέρας, ενώ νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού, μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη το βράδυ της 24ης Απριλίου στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, ενώ ο άτυχος 21χρονος επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος στην οδό Γεωργίου Α΄ στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 20χρονος.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία και οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας δεν έφεραν προστατευτικά κράνη.

