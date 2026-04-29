Τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής κτηνοτρόφων ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του κλάδου, Στέλλα Πέτρου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», με στόχο –όπως ανέφερε– να εκφραστούν άμεσα οι θέσεις και οι ανησυχίες των ανθρώπων της παραγωγής.

Όπως εξήγησε, η πρωτοβουλία λήφθηκε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι είναι ανοιχτός σε επικοινωνία με τους κτηνοτρόφους. «Κάναμε χθες το βράδυ μια επιτροπή, έναν σύνδεσμο που δεν θα αποτελείται από κανένα κόμμα και δεν θα έχει πίσω του καμία οργάνωση. Θα αποτελείται μόνο από απλούς κτηνοτρόφους που θέλουν να ακούγεται η φωνή τους», ανέφερε.

Η ίδια σημείωσε ότι έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αίτημα για καθορισμό συνάντησης. «Περιμένουμε να μας καθορίσει συνάντηση για να του μεταφέρουμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας και να δούμε πώς προχωρούμε», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στο ζήτημα των θανατώσεων ζώων, η κ. Πέτρου υποστήριξε ότι υπάρχει περιθώριο διαφορετικής διαχείρισης στη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας. «Το έχουμε πει πολλές φορές ότι μπορούν να σταματήσουν οι θανατώσεις. Θεωρούμε ότι υπάρχει λύση και δεν είναι όλα απόλυτα», ανέφερε.

Όπως είπε, οι κτηνοτρόφοι έχουν ζητήσει νομικές γνωματεύσεις επί συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, το οποίο –όπως υποστηρίζουν– επιτρέπει την παύση των θανατώσεων μετά τη διενέργεια δύο εμβολιασμών. «Το θέσαμε και στην Υπουργό Γεωργίας, η οποία μας είπε ότι θα το προωθήσει στην αρμόδια επιτροπή. Το έχουμε αποστείλει και σε άλλους δικηγόρους και η εκτίμηση είναι ότι, ναι, μπορούν να σταματήσουν οι θανατώσεις μετά από δύο εμβολιασμούς», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη άμεσου καθαρισμού των φαρμών όπου έχουν θανατωθεί ζώα, επισημαίνοντας ότι «είναι γεμάτες μικρόβια» και απαιτείται σχετική άδεια για να προχωρήσουν οι διαδικασίες απολύμανσης.

Σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία των μονάδων, ανέφερε ότι –βάσει των όσων ισχύουν– θα πρέπει να περάσουν περίπου οκτώ μήνες από το τελευταίο κρούσμα, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αγορά νέων ζώων και επαναστελέχωση των φαρμών τους.