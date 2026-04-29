Μέχρι την 1η Ιουλίου επεκτείνεται η διορία για μετάβαση στη νέα πλατφόρμα μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων (DVB-T2), σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ώστε να δοθεί χρόνος στο κοινό για να προσαρμόσει τον εξοπλισμό του.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η περίοδος παράλληλης εκπομπής της υφιστάμενης πλατφόρμας (DVB-T) και της νέας πλατφόρμας (DVB-T2) επεκτείνεται μέχρι την 1η Ιουλίου. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα DVB-T2 θα διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου (HD & 4K), περισσότερα κανάλια και πιο αποδοτική χρήση των συχνοτήτων.

«Η απόφαση αυτή στοχεύει στο να δοθεί επαρκής χρόνος σε όλους τους τηλεθεατές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αναβάθμισης του εξοπλισμού τους, αποφεύγοντας φαινόμενα συνωστισμού ή αναστάτωσης», σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι «η πλήρης μετάβαση και η οριστική παύση της παλαιάς πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της παράτασης», ενω προτρέπει το κοινό να μην περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για την αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Σημειώνεται ότι για σύγχρονες τηλεοράσεις (συνήθως μετά το 2017), που υποστηρίζουν DVB-T2, απαιτείται μόνο ένας απλός επανασυντονισμός των καναλιών. Για παλαιότερης τεχνολογίας συσκευές, θα χρειαστεί αποκωδικοποιητής DVB-T2 (κόστους περίπου 20-50€) ή αντικατάσταση της τηλεόρασης.

Διευκρινίζεται, ακόμα, ότι η αλλαγή αφορά μόνο όσους λαμβάνουν σήμα μέσω κεραίας για τα ελεύθερα ιδιωτικά κανάλια και ότι οι συνδρομητικές (καλωδιακές/δορυφορικές) πλατφόρμες και τα κανάλια του ΡΙΚ δεν επηρεάζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.hellas-sat.digital ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης στο 22000737.