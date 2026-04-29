Η Κατίνα συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής, έχοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη αγώνες, οικογενειακή αγάπη και κοινωνική προσφορά.

Σύμφωνα με την Παροικιακή, η Κατίνα γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1926 στο Ριζοκάρπασο της Κύπρου και το 1947 εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Με αξιοθαύμαστη επιμονή, έμαθε μόνη της την αγγλική γλώσσα, ακούγοντας ραδιόφωνο και διαβάζοντας αφίσες και πινακίδες στους δρόμους.

Στο νέο της ξεκίνημα δημιούργησε οικογένεια και απέκτησε δύο κόρες, την Άννα, που σήμερα είναι 70 ετών, και την Ελεάνα, η οποία απεβίωσε το 2005. Σήμερα απολαμβάνει την αγάπη και τη συντροφιά τεσσάρων εγγονιών και τεσσάρων δισέγγονων, που αποτελούν τη μεγάλη της ευλογία.

Όσοι τη γνωρίζουν μιλούν για μια γυναίκα γεμάτη χαρά, καλοσύνη και αγάπη, πάντα πρόθυμη να προσφέρει στους άλλους. Υπήρξε ενεργό μέλος της ευρύτερης κοινότητας, καθώς και του Συνδέσμου Ριζοκαρπάσου, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση της με τον τόπο καταγωγής της.

Σήμερα διαμένει σε οίκο φροντίδας στο Φίντσλεϊ, όπου, σύμφωνα με τους οικείους της, συνεχίζει να σκορπίζει γέλιο και αισιοδοξία σε όλους γύρω της. Τα 100ά γενέθλιά της γιορτάστηκαν με ιδιαίτερη συγκίνηση σε εκδήλωση στον κήπο του χώρου διαμονής της, παρουσία της οικογένειας και πολλών φίλων.

Η Κατίνα χάρηκε ιδιαίτερα που βρέθηκε ανάμεσα σε αγαπημένα της πρόσωπα, απόλαυσε τον εορταστικό μπουφέ, εντυπωσιάστηκε από την ξεχωριστή τούρτα γενεθλίων και αισθάνθηκε μεγάλη τιμή λαμβάνοντας ευχετήρια κάρτα από τον Βασιλιά.

