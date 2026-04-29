Έντονη κριτική για τη λειτουργία του συστήματος ταυτοποίησης της Αστυνομίας border express στο αεροδρόμιο Λάρνακας άσκησε μέσω ανάρτησής του ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, κάνοντας λόγο για «απόλυτο παραλογισμό» και σοβαρές δυσλειτουργίες που ταλαιπωρούν επιβάτες.

Όπως αναφέρει, το σύστημα σαρώνει τα ταξιδιωτικά έγγραφα, φωτογραφίζει τον επιβάτη και εκτυπώνει χαρτί, το οποίο στη συνέχεια πρέπει να επιδειχθεί χειροκίνητα σε αστυνομικό, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία αναχρονιστική και αντίθετη με τη λογική της ψηφιοποίησης.

Παράλληλα, σημειώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα μηχανήματα αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο, είτε χωρίς να λαμβάνουν φωτογραφία είτε εκδίδοντας «διαγραμμένο χαρτάκι», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές και συνωστισμός.

Ο κ. Αιμιλιανίδης υποστηρίζει ότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με επαρκή στελέχωση από αστυνομικούς για τον χειροκίνητο έλεγχο όσων δεν ολοκληρώνουν τη διαδικασία.

Τονίζει ακόμη ότι σε πρόσφατο περιστατικό, επιβάτες παραπέμφθηκαν σε άλλο σημείο ελέγχου χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον καθυστερήσεις και ένταση.

Καταλήγοντας, επισημαίνει πως σε μια τουριστική χώρα όπως η Κύπρος , τέτοιες δυσλειτουργίες πλήττουν την εικόνα της χώρας και πρέπει άμεσα να υπάρξουν βελτιώσεις.



Αξίζει να σημειωθεί πως συγκεκριμένα μηχανήματα είναι επιλογή της Aστυνομίας Κύρου και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Hermes.



