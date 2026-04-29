Σε συγκρατημένη αλλά αισιόδοξη αποτίμηση της κατάστασης στις αερομεταφορές προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), Αντώνης Ορθοδόξου, καλώντας παράλληλα σε προσοχή ώστε να μην καλλιεργείται κλίμα πανικού γύρω από τις εξελίξεις στον κλάδο. Όπως ανέφερε, η εικόνα που διαμορφώνεται διεθνώς δεν δείχνει έλλειψη καυσίμων σε βαθμό που να οδηγεί σε μαζική αναστολή πτήσεων, θέση που, όπως σημείωσε, συμμερίζονται και οι Ευρωπαίοι υπουργοί Μεταφορών.

Ο κ. Ορθοδόξου εξήγησε ότι ορισμένες ακυρώσεις πτήσεων που έχουν ήδη καταγραφεί συνδέονται κυρίως με την αύξηση του κόστους καυσίμων και την αναδιάρθρωση δρομολογίων χαμηλής αποδοτικότητας, κυρίως σε κοντινές αποστάσεις. Αντίθετα, όπως είπε, στα διεθνή και μακρινά δρομολόγια δεν διαπιστώνεται προς το παρόν ουσιαστική επίπτωση, ενώ πρόσθεσε ότι αρκετές από τις ακυρώσεις οφείλονται και σε άλλους επιχειρησιακούς λόγους.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, σημείωσε ότι μέρος των αεροπορικών εταιρειών έχει επιβάλει πρόσθετο επίναυλο καυσίμων, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί γενικευμένη πρακτική. Όπως τόνισε, υπάρχουν ακόμη εταιρείες που δεν έχουν μεταβάλει την τιμολογιακή τους πολιτική, διατηρώντας τα εισιτήρια στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα των κυπριακών τουριστικών πρακτόρων, τα οποία, όπως είπε, παραμένουν μέχρι στιγμής ανεπηρέαστα. Εξήγησε ότι οι πράκτορες είχαν προαγοράσει θέσεις από πολύ νωρίς, ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο και πριν από την έναρξη της κρίσης, αναλαμβάνοντας το σχετικό επιχειρηματικό ρίσκο ώστε να εξασφαλίσουν διαθεσιμότητα για το καλοκαίρι. Για τον λόγο αυτό, οι τιμές στα πακέτα δεν έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι επαγγελματίες του κλάδου απορροφούν μέρος του πρόσθετου κόστους για να στηρίξουν τον καταναλωτή.

Ο εκπρόσωπος του ACTA παραδέχθηκε ότι η αγορά έχει ήδη επηρεαστεί από τις αυξήσεις που καταγράφονται μετά την πανδημία, σημειώνοντας πως το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, όπως και γενικότερα το κόστος ζωής, δεν βρίσκεται πλέον στα προ πανδημίας επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, εκτίμησε ότι οι ανατιμήσεις δεν είναι τέτοιες που να καθιστούν απαγορευτικά τα ταξίδια, υπογραμμίζοντας ότι δεν διαφαίνεται σήμερα σοβαρή διαταραχή στην αγορά.

Αναφερόμενος ειδικά στην Κύπρο, ο κ. Ορθοδόξου έκανε λόγο για πραγματικό πρόβλημα συνδεσιμότητας, καθώς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων έχουν ακυρωθεί περίπου 700.000 αεροπορικές θέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Όπως εξήγησε, όταν μια αεροπορική εταιρεία αποσύρει αεροσκάφος από τη γραμμή της Κύπρου και το τοποθετεί αλλού, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το επαναφέρει.

Παρά τα δεδομένα αυτά, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η εικόνα βελτιώνεται σταδιακά. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες σήμερα είναι καλύτερες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ εκτίμησε ότι η μείωση κρατήσεων, που σήμερα κινείται περίπου στο 30% για το σύνολο της χρονιάς, μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω. Καταληκτικά, τόνισε ότι η επέκταση της τουριστικής περιόδου πέραν του Οκτωβρίου, έως και τον Νοέμβριο ή ακόμη και τον Δεκέμβριο, θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη διάσωση μεγάλου μέρους της φετινής χρονιάς για τον τουρισμό της Κύπρος.

