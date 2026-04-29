Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε το βράδυ που πέρασε η Αστυνομία, στο πλαίσιο οργανωμένων περιπολιών της σε καίρια σημεία αστικών περιοχών παγκύπρια, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 643 οχήματα και ελέγχθηκαν 810 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν, παράλληλα, 39 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν οκτώ καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 322 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 89 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 76 έλεγχοι αλκοόλης χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

