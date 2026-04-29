Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση πρόκλησης τραυματισμού και μαχαιροφορίας, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν στις 28/04/2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Διαβάστε επίσης: Τον μαχαίρωσε μετά από αντιπαράθεση στη Λευκωσία - Στο νοσοκομείο 44χρονος