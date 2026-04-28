Η αστυνόμευση στην Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα φάση, αναφέρει η Διακήρυξη της Κύπρου που υπέγραψαν τα μέλη της EuroCOP, μετά τη συνεδρίαση της στις 22—23 Απριλίου 2026 στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη που δίνει στη δημοσιότητα η συντεχνία «Ισότητα», οι αστυνομικοί δεν περιορίζονται πλέον μόνο στη διατήρηση της δημόσιας τάξης, αλλά «λειτουργούν όλο και περισσότερο στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής σταθερότητας, των υβριδικών απειλών και της δημοκρατικής ανθεκτικότητας».

Η διακήρυξη σημειώνει, ακόμα, ότι σε αρκετές χώρες οι πόροι μειώνονται, ενώ οι απαιτήσεις αυξάνονται, και ότι οι δημοσιονομικές προτεραιότητες μετατοπίζονται προς την άμυνα. «Η αστυνόμευση αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης, όχι δευτερεύον», αναφέρει η διακήρυξη της EuroCOP, προσθέτοντας ότι «οι αντιπρόσωποι προειδοποίησαν ότι η αστυνόμευση αντιμετωπίζει μια δομική πρόκληση στο ανθρώπινο δυναμικό».

«Η διακήρυξη ζητά την επείγουσα υιοθέτηση δύο ευρωπαϊκών νομοθετικών μέτρων, την αναγνώριση των επαγγελματιών δημόσιας ασφάλειας και άμυνας ως επαγγελμάτων υψηλού κινδύνου μέσω Ευρωπαϊκής Οδηγίας, και την ταξινόμηση των βίαιων επιθέσεων κατά αστυνομικών ως ευρωεγκλημάτων βάσει του άρθρου 83 ΣΛΕΕ», προσθέτει.

Καλεί, επίσης, για ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψυχική υγεία των αστυνομικών, συστηματική υποστήριξη μετά από περιστατικά και μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης, στήριξη των οικογενειών των αστυνομικών κ.α.

Σημειώνει, ακόμα, πως «η τεχνολογία πρέπει να θεωρείται εργαλείο υποστήριξης των αστυνομικών, όχι αντικατάστασής τους».

Καταληκτικά, αναφέρει πως «η Ευρώπη ζητά περισσότερα από τους αστυνομικούς της από ποτέ» και πως «αν η αστυνόμευση πρόκειται να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως στρατηγική προτεραιότητα και όχι ως δευτερεύον ζήτημα».

