Σε αναμονή της άφιξης στην Κύπρο των εμπειρογνωμόνων του FBI, βρίσκονται οι ανακριτικές αρχές για την πολύκροτη υπόθεση «Σάντη» και τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα το κλιμάκιο αναμένεται να φτάσει εντός της τρέχουσας βδομάδας ώστε να συμβάλει επικουρικά στην ολοκλήρωση των ερευνών.

Την ίδια ώρα οι Αρχές αναμένουν και τα αποτελέσματα των δικανικών ελέγχων της europol τα οποία θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο αναφορικά με την αυθεντικότητα των μηνυμάτων.

Σε κύκλο 360 μοιρών θα κινείται το πόρισμα των ερευνών της Αστυνομίας για την πολύκροτη υπόθεση, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Δικαιοσύνης, απορρίπτοντας τις κατηγορίες Μακάριου Δρουσιώτη, περί συγκάλυψης.

«Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Δρουσιώτη. Η έρευνα γίνεται σε κύκλο 360 μοιρών, προς όλες τις κατευθύνσεις, για να βγουν όλα τα στοιχεία και να βγει το πόρισμα με αξιοπιστία και δικαιοσύνη. Θα είναι και για τη γνησιότητα και για το περιεχόμενο, και γι’ αυτό καθυστερεί. Και αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, θα πρέπει να αποδοθούν. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι η αίσθηση της αμφισβήτησης των θεσμών και όχι η ίδια η υπόθεση.

Εγώ όμως έχω την άποψη ότι, με το πόρισμα το οποίο θα στηριχτεί πάνω σε αποδεικτικά στοιχεία και όχι εικασίες, θα φύγει αυτή η αίσθηση» ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης η οδηγία που δόθηκε προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, για την εν λόγω υπόθεση είναι το πόρισμα να ολοκληρωθεί το συντομότερο, δυνατόν.

«Η εκτελεστική εξουσία δεν εμπλέκεται και ειδικότερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν εμπλέκομαι στις ανακριτικές διαδικασίες

Υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν στη βάση των σχετικών διαδικασιών και όλα προχωρούν ως η αστυνομία έχει αναφέρει» δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Την ίδια ώρα ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης μιλώντας στο TSOUROYLLIS UNCENSORED, απέδωσε την όλη υπόθεση σε αδιευκρίνιστες σκοπιμότητες.

«Αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Ο κ.Δρουσιώτης το είπε, «εγώ», λέει, «επέλεξα τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί είμαι και υποψήφιος». Και προσέχτε, όμως, την ατιμία και θα το πω, εγώ δεν φοβούμαι και δεν μασάω τα λόγια μου. Σκεφτείτε εσείς να έχετε στα χέρια σας μηνύματα, τα οποία αναφέρεται ότι υπήρξε βιασμός ανήλικης και ότι τα κρατάτε στο συρτάρι σας. Έτσι θα αντιδρούσατε.;» σημείωσε ο κ. Παπαδάκης.

Ο τέως Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, αναφερόμενος στην πρόσφατη κατάθεσή του στην Αστυνομία, ξεκαθάρισε ότι αυτή δεν αφορούσε την ουσία των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη.

Τέλος, σχολιάζοντας την εμπλοκή του FBI στην Κύπρο, εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει, σημειώνοντας ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε εσωτερικές έρευνες.

Διερωτήθηκε, μάλιστα, αν η παρουσία του αποσκοπεί περισσότερο στη δημιουργία εντυπώσεων παρά σε ουσιαστική συμβολή στις εξελίξεις.

