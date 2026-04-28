Περιστατικό που επηρέασε την κυκλοφορία καταγράφηκε το απόγευμα της Τρίτης (28 Απριλίου 2026) στην περιοχή Πολεμιδιών, κοντά στο 7ο Λύκειο και Γυμνάσιο.

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας RoadReport.CY, ηλικιωμένος άνδρας που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο εθεάθη να κινείται απρόβλεπτα στον δρόμο, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία και θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και διερχόμενους οδηγούς.

Μαρτυρία οδηγού, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο, αναφέρει ότι ο άνδρας εισερχόταν επανειλημμένα και απότομα στο δρόμο, πλησιάζοντας επικίνδυνα οχήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις ερχόμενος σε επαφή μαζί τους, ενώ πραγματοποιούσε ελιγμούς με το αμαξίδιό του.

Όπως σημειώνεται, ο ίδιος φέρεται να κρατούσε μεταλλικό αντικείμενο, με το οποίο χτυπούσε διερχόμενα οχήματα, εντείνοντας τις ανησυχίες για πρόκληση υλικών ζημιών αλλά και για τη γενικότερη δημόσια ασφάλεια.

Σε μία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται, οδηγός που επιχειρούσε να κάνει όπισθεν ήρθε αντιμέτωπος με τον άνδρα, ο οποίος συνέχισε να κατευθύνεται προς το όχημα παρά τις προσπάθειες αποφυγής.