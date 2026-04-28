Θλίψη σκόρπισε ο χαμός του 21χρονου Άγγελου Κόμπου, ο οποίος ενεπλάκη το βράδυ της Παρασκευής σε τροχαίο ατύχημα στον παραλικό της Λεμεσού.

Ο Άγγελος διετέλεσε ποδοσφαιριστής του Άρη και πιστός φίλαθλος της ΑΕΛ. «Ο Άγγελος υπήρξε ένα παιδί με ήθος, πάθος για το ποδόσφαιρο και αφοσίωση στην ομάδα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Η απώλειά του μας γεμίζει όλους ανείπωτη θλίψη».

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος Άγγελος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού, μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη το βράδυ της 24ης Απριλίου στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, ενώ ο άτυχος 21χρονος επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος στην οδό Γεωργίου Α΄ στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 20χρονος.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 21χρονου θα διαπιστωθούν αύριο κατά τη νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη σορό του από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.