Αποσύρεται από την αγορά επιτραπέζια εστία υγραερίου, με εμπορική επωνυμία MATESTAR, μοντέλο MAT-1SRB, χώρα προέλευσης: Κίνα, κατασκευαστή Romico J.T. Traders Ltd και αρχικό κατασκευαστή CHINABEST HOME APPLIANCE CO. LTD, σύμφωνα με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα το Τμήμα αναφέρει ότι το υπό απόσυρση προϊόν, υποβλήθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος εποπτείας της αγοράς και ενδέχεται να παρουσιάζει κινδύνους ασφαλείας. Συγκεκριμένα, το προϊόν απέτυχε κατά τη δοκιμή του στη βάση του σχετικού προτύπου ΕΝ 484:2019+AC:2020, και κατά συνέπεια δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά, προσθέτει το Τμήμα.

Ακολούθως προτρέπει τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα, από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.

Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται αρχικά δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή του.

Σημειώνει επίσης πως η υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών περιλαμβάνει την αφαίρεση των μη συμμορφούμενων αγαθών και την εγκατάσταση των υποκατάστατων αγαθών ή των επισκευασθέντων αγαθών ή την ανάληψη των δαπανών της εν λόγω αφαίρεσης και εγκατάστασης. Διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που η επισκευή ή αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, τότε ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (δηλαδή να τερματίσει τη σύμβαση και να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει).

Υπενθυμίζει ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο (2) ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής, ενημερώνοντας ότι στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Καλεί όπως οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ