Στη διάψευση των δηλώσεων που αφορούν την οικονομική διαχείριση της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου προχώρησε το Ελεγκτικό Τμήμα της Εκκλησίας Κύπρου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και της Μητρόπολης Πάφου, κάνοντας λόγο για «ανακριβείς και δυσφημιστικούς» ισχυρισμούς.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή τοποθετήσεις του δικηγόρου του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, Ειρηναίου Αντωνίου Γιακουμάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι η Αρχιεπισκοπή παραχώρησε δάνεια προς τη Μητρόπολη με υψηλό επιτόκιο.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «εσφαλμένους και ανακριβείς ισχυρισμούς», οι οποίοι αφήνουν, όπως αναφέρεται, αβάσιμες και δυσφημιστικές υπόνοιες για την οικονομική διαχείριση της Μητρόπολης Πάφου κατά την περίοδο που Μητροπολίτης ήταν ο νυν Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Διευκρινίζεται ότι κατά την ανάληψη του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου από τον κ. Γεώργιο το 2006, υπήρχαν ήδη δάνεια πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν συναφθεί επί αρχιερατείας του προκατόχου του.

Τα δάνεια αυτά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχαν χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση πέραν των 50 ιερών ναών, την ανάπτυξη υποδομών και επενδύσεων, με στόχο τη στήριξη του θρησκευτικού, εθνικού και φιλανθρωπικού έργου της Μητρόπολης.

Όπως σημειώνει, από το 2006 καταβλήθηκαν συντονισμένες προσπάθειες για αύξηση των εσόδων, αναδιάρθρωση των δανείων και σύναψη νέων συμφωνιών με τράπεζες, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του συνολικού χρέους.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι χωρίς την οικονομική κρίση του 2013 και την πανδημία, τα δάνεια θα είχαν σχεδόν εξοφληθεί πλήρως έως το τέλος του 2022.

Σε ό,τι αφορά το δάνειο που επικαλείται ο κ. Γιακουμάκης, η ανακοίνωση αναφέρει ότι πρόκειται για την τελευταία δόση μεγαλύτερου δανείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είχε ήδη αποπληρωθεί.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε συμφωνία επαναδιαπραγμάτευσης τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με την οποία η Μητρόπολη Πάφου όφειλε να εξοφλήσει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2023 ποσό ύψους €3.240.594,75 και τονίζει ότι η μη έγκαιρη εξόφληση θα οδηγούσε σε σοβαρές οικονομικές συνέπειες και αύξηση των υποχρεώσεων.

Καθώς η Μητρόπολη δεν διέθετε την απαιτούμενη ρευστότητα ούτε δυνατότητα νέου τραπεζικού δανεισμού, ζήτησε οικονομική στήριξη από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, συμπληρώνει.

Όπως αναφέρει, η Αρχιεπισκοπή και ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ανταποκρίθηκαν θετικά, συνάπτοντας δάνειο από τράπεζα και παραχωρώντας το ποσό ως προσωρινή διευκόλυνση προς τη Μητρόπολη Πάφου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2023, η Μητρόπολη αναλαμβάνει την υποχρέωση αποπληρωμής του ποσού προς την Αρχιεπισκοπή, μαζί με τους τόκους και τις επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από την τράπεζα. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Αρχιεπισκοπή παραμένει υπεύθυνη έναντι της τράπεζας για την εξόφληση του δανείου.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι σχετικές ενέργειες εγκρίθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου.

Καταληκτικά, η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς του κ. Γιακουμάκη ως «ασύστολα, επιζήμια ψεύδη» και τον καλεί να τους αποσύρει άμεσα και να απολογηθεί, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα για την αποκατάσταση της αλήθειας και της φήμης της Εκκλησίας της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ