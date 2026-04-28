Άμεση απόσυρσή / ανάκλησή από την αγορά δύο παρτίδων κατεψυγμένων σουπιών, επειδή περιέχουν κάδμιο πάνω από τα επιτρεπτά όρια ανακοίνωσαν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, για Σουπιές Ολόκληρες Καθαρισμένες (Κατεψυγμένες), υπό την εμπορική επωνυμία ΕΜΑ, αδείας εγκατάστασης 2607, με χώρα προέλευσης την Ινδία, με αριθμό παρτίδων 0350626 και 0360626, βάρος 900 g, καθαρό Στραγγιστό βάρος 720 g, ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 19/9/27.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σημειώνουν ότι έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση απόσυρσή / ανάκλησή του από την αγορά.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα των πιο πάνω παρτίδων του προϊόντος να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν.

Προστίθεται ότι οι σουπιές εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, μετά από δειγματοληψία του υπό ανάκληση προϊόντος, στο οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχει διαπιστωθεί ότι το δείγμα περιείχε Κάδμιο (Cd) εκτός ορίων και δεν συνάδει προς τις σχετικές απαιτήσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό 915 της 25ης Απριλίου 2023 και τροποποιήσεών του για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες, οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ