Στη σημασία της ενεργειακής ένωσης για την ΕΕ, η οποία θα μπορέσει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς προσερχόμενος, το μεσημέρι της Τρίτης, στη Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ, στη Λευκωσία, για τα κόστη ενέργειας και πώς προχωρά η Κυπριακή Δημοκρατία στο θέμα αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "το συζητήσαμε και πρόσφατα στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι οι άμεσες λύσεις και για αυτό η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει παρουσιάσει ένα πακέτο άμεσων λύσεων και από κει και πέρα είναι να βρεθεί μια συνολική λύση, η οποία να μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την Ενεργειακή Ενωση της Ευρώπης".

"Μια ενεργειακή ένωση που θα ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητά μας. Και μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, αλλά και λόγω της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προχωρούμε σε συγκεκριμένα νομοθετήματα που θα οδηγήσουν, γιατί αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος μας στόχος, αυτό έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο 27, να πετύχουμε την ενεργειακή ένωση, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει ενεργειακά ανθεκτική και αυτάρκης η Ένωση είναι να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα και ερωτηθείς αν αυτό δεν αφήνει εκτός σχεδιασμών την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση του δικού της φυσικού αερίου, έχοντας υπόψη τη θέση της κυπριακής Κυβέρνησης για μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε "σας είπα ουκ ολίγες φορές, από την περίοδο που ήμουν Υπουργός Εξωτερικών, ότι το φυσικό αέριο είναι μια λύση γέφυρα για να πετύχουμε τον τελικό στόχο".

"Αλλά, ναι, το φυσικό αέριο και χρησιμοποιείται από πολλά κράτη μέλη, δεν είναι μόνιμη λύση. Είναι μια γέφυρα για να πετύχουμε αυτό τον στόχο που ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής" κατέληξε ο Πρόεδρος.



Πηγή: ΚΥΠΕ