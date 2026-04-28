Καταζητείται ο Mouaid Al Ali, 22 ετών, από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμούς, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δταστηριότητες κ.ά. που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 25/03/2026-15/04/2026 στην επαρχία Πάφου.



Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί ακόμα δύο πρόσωπα στις 15/04/2026.



Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στον αριθμό 26-806021 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.



