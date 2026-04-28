Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μια ουσιαστική βελτιωμένη διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο σειρά ευρωπαϊκών χωρών αποτυπώνουν την εικόνα της Κύπρου στις ταξιδιωτικές τους οδηγίες, κάτι, που σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών της Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι από τις 4 Μαρτίου 2026 μέχρι σήμερα, ταξιδιωτικές οδηγίες εννέα χωρών έχουν βελτιωθεί ως προς την Κύπρο, στο πλαίσιο και ενεργών προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Δανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Η σημασία αυτής της εξέλιξης είναι διπλή, πρώτον, αποτυπώνει ότι η πραγματική εικόνα της χώρας αναγνωρίζεται σταδιακά και πιο καθαρά από ξένες κυβερνήσεις και δεύτερον, δείχνει ότι οι διπλωματικοί χειρισμοί της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών είχαν πρακτικό αποτέλεσμα, καθώς οδήγησαν σε πιο ισορροπημένες, ακριβείς και αναλογικές διατυπώσεις, τόνισαν.

"Η βασική διαφοροποίηση είναι σαφής: υιοθετούνται πιο στοχευμένες αναφορές, που διαχωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία από ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις και αποτυπώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την κατάσταση επί του εδάφους" σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Ενδεικτικά, η Γαλλία διέγραψε σύσταση προς τους πολίτες της να αποφεύγουν, εκτός από απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις, τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια. Η Σουηδία αφαίρεσε αναφορές περί διαταραχών στην εναέρια κυκλοφορία στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Αντίστοιχα, η Ολλανδία αντικατέστησε τη διατύπωση περί «σημαντικών κινδύνων ασφαλείας» με αναφορά σε «συγκεκριμένους κινδύνους», μια αλλαγή που έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί περιορίζει την εντύπωση γενικευμένης επικινδυνότητας για τη χώρα. Η Πολωνία πρόσθεσε ρητά ότι «η συνολική κατάσταση στην Κύπρο είναι σταθερή» και αφαίρεσε αναφορά ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να συνιστούν απειλή και για την Κύπρο.

Σημαντική είναι και η αναθεώρηση από τη Βουλγαρία, η οποία μείωσε το επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας από το επίπεδο 3, που αφορούσε αποφυγή μη αναγκαίων ταξιδιών, στο επίπεδο 2, που καλεί απλώς σε προσοχή και ενημέρωση. Ακόμη πιο καθαρή είναι η περίπτωση της Πολωνίας, η οποία διακρίνει την Κυπριακή Δημοκρατία από τις κατεχόμενες περιοχές και τις περιοχές πλησίον των Βρετανικών Βάσεων, κατατάσσοντας την Κύπρο στο επίπεδο 1, δηλαδή στη σύσταση για συνήθη προσοχή.

Η Ιταλία, επίσης, τροποποίησε τη διατύπωση για πιθανές αλλαγές στον εναέριο χώρο και στις πτήσεις, αφαιρώντας πιο επιβαρυμένη αναφορά στην αστάθεια της περιοχής, ενώ διέγραψε και τη σύσταση αποφυγής ταξιδιών σε περιοχές πλησίον των Βρετανικών Βάσεων. Η Δανία διέγραψε παράγραφο που συνέδεε την κατάσταση στην Κύπρο με επίθεση σε βρετανική αεροπορική βάση και πιθανές επιπτώσεις στην εναέρια κυκλοφορία.

"Το συμπέρασμα είναι σαφές. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έμεινε παθητικός παρατηρητής απέναντι σε διατυπώσεις, που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση στην χώρα μας. Μέσα από συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες, τεκμηριωμένη ενημέρωση και συνεχή επαφή με ξένες κυβερνήσεις, η Λευκωσία πέτυχε να αποτυπωθεί πιο σωστά η πραγματικότητα", κατέληξαν οι ίδιες πηγές.



Πηγή: ΚΥΠΕ