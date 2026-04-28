Ανοικτή οικονομική «τρύπα» ύψους περίπου €400.000 φαίνεται να προκύπτει για τον Δήμο Πάφου, με το ποσό να αφορά παλαιές οφειλές που συνδέονται με τον ΧΥΤΑ επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φιλελεύθερου, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση καταβολή του ποσού και ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Ενημέρωση την περασμένη εβδομάδα

Οι ίδιες πληροφορίες που επικαλείται ο «Φ» αναφέρουν ότι ο δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου ενημερώθηκε μόλις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για την ύπαρξη της οφειλής, καθώς και για την ανάγκη άμεσης τακτοποίησής της ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Η ενημέρωση φέρεται να προήλθε από τον ΕΟΑ Πάφου, ο οποίος μετά τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει αναλάβει και τη διαχείριση του ΧΥΤΑ της επαρχίας.

Επιστολή στον Γενικό Ελεγκτή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ονησιφόρου είχε επικοινωνία με τον Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, ενώ χθες απέστειλε επιστολή ζητώντας τη διενέργεια ελέγχου για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες προέκυψε η συγκεκριμένη οφειλή.

Όπως αναφέρεται, στην προσπάθειά του να ενημερωθεί για την προέλευση του ποσού, έλαβε απάντηση ότι η υπόθεση ανάγεται στην τελευταία δεκαετία και σχετίζεται με την Helector και δικαστικές διαδικασίες που ακολούθησαν.

Στο κάδρο και ο Φαίδωνας Φαίδωνος

Υπενθυμίζεται ότι επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου του ΧΥΤΑ Πάφου ήταν ο εν αργία δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος. Μετά την αργία του στις αρχές του έτους, ο ΕΟΑ Πάφου και το διοικητικό συμβούλιο του ΧΥΤΑ ζήτησαν γνωμάτευση από το Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου για το κατά πόσο μπορεί να τον αντικαθιστά ο δημαρχεύων.

Το Υπουργείο έδωσε θετική απάντηση για την εκπροσώπηση στον ΕΟΑ Πάφου, ωστόσο εκκρεμεί ακόμη η απάντηση σε σχέση με το διοικητικό συμβούλιο του ΧΥΤΑ.

Σε εξέλιξη και άλλος έλεγχος

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Ελεγκτική Υπηρεσία Κυπριακής Δημοκρατίας για οικονομικά ζητήματα του Δήμος Πάφου. Κλιμάκιο της Υπηρεσίας πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο και εξετάζει στοιχεία που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα αντισταθμιστικά τέλη και τις πρακτικές που ακολουθούνταν.