Γύρω στη 1.20μ.μ, ενώ 77χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στην οδό Σωτηράκη Μαρκίδη στην Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε την 37χρονη, η οποία ήταν πεζή.



Η 37χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και ώμου και κρατήθηκε για νοσηλεία στην εντατική μονάδα.



Η κατάσταση της υγείας της, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως σοβαρή.



Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.



Διαβάστε επίσης: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 21χρονος Άγγελος μετά από τροχαίο