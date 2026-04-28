Σήμερα, μετά τη διάλυση της αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, σύμφωνα με το Τμήμα μετεωρολογίας



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.



Σήμερα, μετά τη διάλυση της αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, στους 23 στα δυτικά παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.



Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές

τιμές.



Διαβάστε επίσης: Πάφος: Τους τσάκωσαν με 1.5 κιλό ναρκωτικά - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα