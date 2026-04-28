Στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 28χρονος και είχε ως συνεπιβάτες δύο 32χρονους και μία 18χρονη.



Κατά την έρευνα που ακολούθησε, καθώς και σε σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 30 γραμμαρίων περίπου, 150 περίπου γραμμάρια κάνναβης, μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης και το χρηματικό ποσό των €3,060.



Όλοι οι πιο πάνω συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκαν στα γραφεία της ΥΚΑΝ Πάφου για τα περαιτέρω.



Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, η ώρα 11 π.μ. αναμένεται να μεταβούν στο Δικαστήριο Πάφου οι συλληφθέντες.



















