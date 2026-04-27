Για «δικαίωση» του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας ως προς την επιβολή νομιμότητας σε υποστατικό εντός της ζώνης προστασίας παραλίας στον Πρωταρά κάνει λόγο ο Δήμος.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος «εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τις ενέργειες του Υπουργού Εσωτερικών όσον αφορά την επιβολή της νομιμότητας σε υποστατικό εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στον Πρωταρά, για περίπτωση παρανομίας της οποίας η ευθύνη αποκατάστασης ανήκε στην Επαρχιακή Διοίκηση».

«Παρά ταύτα, με λύπη διαπιστώθηκε ότι σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καλλιεργήθηκε, εμμέσως πλην σαφώς, η εντύπωση ότι την αρμοδιότητα επιβολής της νομιμότητας είχε ο Δήμος» προστίθεται.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, «τόσο μέσω νομικής γνωμάτευσης όσο και μέσω σχετικής αλληλογραφίας, είχε επανειλημμένα απευθυνθεί προς τα αρμόδια τμήματα, ζητώντας την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για αποκατάσταση της νομιμότητας».

Σήμερα, «με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τον Έπαρχο Αμμοχώστου να προχωρήσει στην άρση των παρανομιών, καθότι το ζήτημα εμπίπτει στην αποκλειστική του αρμοδιότητα. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει πλήρως τη θέση και τους χειρισμούς του Δήμου».

Αναφέρεται πως «τέτοιου είδους αναφορές και ενέργειες εις βάρος του Δήμου δημιουργούν αχρείαστη σπατάλη πολύτιμου χρόνου, ο οποίος οφείλει να αξιοποιείται προς όφελος των δημοτών και της τοπικής κοινωνίας».

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας λέει καταληκτικά ότι «θα συνεχίσει με συνέπεια και προσήλωση τις προσπάθειές του για την αναβάθμιση του τόπου και την προάσπιση της νομιμότητας. Πρόκειται για διαρκή υποχρέωση απέναντι στους δημότες και στην ίδια την προοπτική ανάπτυξης της περιοχής».

Πηγή: ΚΥΠΕ