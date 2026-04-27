Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκε τη Δευτέρα 50χρονος που είχε συλληφθεί σχετικά με υπόθεση ληστείας στην επαρχία Αμμοχώστου που διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην επαρχία Αμμοχώστου, με θύμα άντρα ηλικίας 20 ετών. Ο 50χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου.

Όπως είχε ανακοινώσει η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από το ΤΑΕ Αμμοχώστου, είχαν προκύψει στοιχεία εναντίον του 50χρονου και εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ, λίγο πριν τις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων».

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, «γύρω στις 10.00 το βράδυ στις 25 Απριλίου, ενώ 20χρονος κινείτο πεζός σε περιοχή στην Αγία Νάπα, δέχθηκε επίθεση από άγνωστο του άντρα, ο οποίος στη συνέχεια, υπό την απειλή μαχαιριού, απέσπασε από τον 20χρονο, χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο».

Αναφέρεται ότι «στην προσπάθεια του 20χρονου να προβάλει αντίσταση, τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι, από το μαχαίρι που έφερε ο δράστης. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου έτυχε περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο». Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ