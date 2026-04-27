Το Πρεσβεία της Ρωσίας στην Κύπρο ανακοίνωσε ότι παρέχει προξενική στήριξη στον Ρώσο υπήκοο Serazhudin Aktulayev, ο οποίος τελεί υπό κράτηση στην Λευκωσία έπειτα από αίτημα έκδοσης των ΗΠΑ

Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, η πρεσβεία ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή τόσο με τον ίδιο όσο και με συγγενικά του πρόσωπα, προσθέτοντας πως δεν έχουν υποβληθεί παράπονα για τις συνθήκες κράτησής του.

Ο Aktulayev φέρεται να συνελήφθη στα τέλη Μαΐου 2025 στην Λάρνακα, βάσει διεθνούς εντάλματος που εκδόθηκε από τις αμερικανικές αρχές. Οι ΗΠΑ τον κατηγορούν για φερόμενη εμπλοκή σε υπόθεση κυβερνοαπάτης και ζητούν την έκδοσή του.

Όπως μεταδίδεται, ο ίδιος απορρίπτει όλες τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος, ενώ η τελική απόφαση για την υπόθεση αναμένεται να ληφθεί στις 11 Μαΐου.