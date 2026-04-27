Δόθηκε στην κυκλοφορία η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου, τμήμα της οποίας στην κατεύθυνση προς Πάφο, είχε κλείσει σε σημείο μετά την έξοδο προς Επισκοπή, λόγω ακινητοποίησης φορτηγού οχήματος.

Το φορτηγό όχημα ακινητοποιήθηκε στην αριστερή λωρίδα του δρόμου, γύρω στις 7.00 το πρωί σήμερα, λόγω μηχανικής βλάβης.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας. Το φορτηγό όχημα έχει μετακινηθεί από το σημείο, με την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, γύρω στις 11.00π.μ., να συνεχίζει κανονικά.