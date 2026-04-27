Στην ανάγκη ενίσχυσης των αγροτών εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων στο κόστος παραγωγής και των ευρύτερων γεωπολιτικών προκλήσεων, αναφέρθηκε η Yπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Μαρία Παναγιώτου, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ (AGRIFISH), που διεξάγεται σήμερα Δευτέρα στο Λουξεμβούργο.

Η Δρ. Παναγιώτου δήλωσε ότι το σημερινό Συμβούλιο διεξάγεται σε μία περίοδο πραγματικής πίεσης για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους αγρότες, σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικότερα τον αγροτικό κόσμο.

Πρώτο βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε, είναι η συζήτηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027.

Η Υπουργός τόνισε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις επιλογές που αφορούν το αγροτικό εισόδημα και τη στήριξη των παραγωγών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μία ανθεκτική ΚΑΠ.

Επισήμανε πως μία ανθεκτική Κοινή Αγροτική Πολιτική δίνει στους αγρότες τη δυνατότητα να επενδύουν, να προσαρμόζονται και να συνεχίζουν την παραγωγή τους υπό δύσκολες συνθήκες, προσθέτοντας ότι απαιτείται στοχευμένη και δίκαιη στήριξη, ιδιαίτερα προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Δεύτερο βασικό ζήτημα της συνεδρίασης είναι η κατάσταση στις αγορές, με την Δρ. Παναγιώτου να αναφέρεται στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κατάστασης στο κόστος παραγωγής.

Η Υπουργός υπογράμμισε πως η συνεχής αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς και οι αυξημένες τιμές στα λιπάσματα και στα ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνουν σημαντικά τους αγρότες. Όπως είπε, στόχος είναι να διασφαλιστεί η προσιτή πρόσβαση σε βασικές εισροές, με ιδιαίτερη έμφαση στα λιπάσματα.

Τρίτο θέμα στην ατζέντα του Συμβουλίου, είναι οι δασικές πυρκαγιές και ο τρόπος με τον οποίο η γεωργία και η βιώσιμη διαχείριση των δασών μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψή τους.

Η Yπουργός υπογράμμισε ότι η σημερινή συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στον συντονισμό, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και στην εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Θέλουμε οι αγρότες μας να καλλιεργούν με αξιοπρέπεια, θέλουμε οι αγροτικές μας κοινότητες να είναι ανθεκτικές και οι οικογένειές μας να έχουν πρόσβαση σε προσιτά τρόφιμα», κατέληξε η Δρ. Παναγιώτου.

Πηγή: ΚΥΠΕ