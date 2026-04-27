Συμπληρώνονται σήμερα 27 Απριλίου, 18 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα, που «έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι της ζωής, μόλις στα 54 του.

Έφυγε χωρίς να προλάβει να εκδώσει έργα του που αγάπησε πολύ και βρίσκονται σε παρτιτούρες και ηχογραφήματα στο αρχείο της οικογένειάς του. Μετά το θάνατό, κυκλοφόρησαν δύο δίσκοι με ανέκδοτα τραγούδια του, ο «Ήλιος Κόκκινος» (2012), με τις φωνές των Δημήτρη Μητροπάνου, Γιάννη Πάριου, Γιάννη Κότσιρα και Πασχάλη Τερζή και ο δίσκος με τίτλο «Τραγούδια που ζουν λαθραία» (2017) και ερμηνευτή τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, οι επιτυχίες του διαδέχονταν η μία την άλλη και η μουσική του απλώθηκε γρήγορα και ταξιδεύε παντού, όπου υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το καλό ελληνικό τραγούδι.

'Οσα αναφέρει ο αδερφός του

Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο φιλοξενήθηκε ο αδερφός του μουσικοσυνθέτη, ο Νίκος Τόκας, ο οποίος έχει εκδώσει ένα βιβλίο για τη ζωή του. Ο «πρόωρος» θάνατος του αδερφού του προκάλεσε μέχρι και σήμερα άρνηση αποδοχής της πραγματικότητας σε όλη την οικογένεια, σημειώνει ο κ. Νίκος.

«Σαν να ήταν χθες», προσθέτει.

Η σημερινή μέρα είναι συναισθηματικά φορτισμένη, για όλη την οικογένεια του Μάριου Τόκα και αυτό που τους δίνει παρηγοριά και δύναμη είναι το γεγονός ότι η μουσική του είναι ακόμη ζωντανή ανάμεσα στην νεολαία.

Όπως ανάφερε ο κ. Νίκος, ο αδερφός του είχε επικοινωνία με δυο ή τρεις καλλιτέχνες όσο νοσηλευόταν, και ήλπιζε να πάνε σε στούντιο να δισκογραφήσουν κάποια ανέκδοτα τραγούδια όταν θα έβγαινε από το νοσοκομείο. Κάτι που τελικά δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε.

Κλείνοντας, ο Νίκος Τόκας μίλησε στην εκπομπή σχετικά με το βιβλίο που έκδωσε, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία, εφόσον περιέχει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Όπως δήλωσε ο ίδιος προχωρά στην κυκλοφορία της 3ης έκδοσης, και υπογράμμισε ότι τα έσοδα του βιβλίου θα δοθούν σε σχολεία για την αγορά μουσικών οργάνων, προς τιμήν του Μάριου.

Το έργο του Μάριου Τόκα και η παρουσία του στον χώρο της μουσικής ήταν αξιόλογα κάτι που τον έκανε αξέχαστο. «Ήταν άνθρωπος της παρέας και ήταν πάντα διακριτικός, σεμνός και απλός, από παιδί», δηλώνει ο αδερφός του.

Τραγούδια όπως «Αννούλα του χιονιά», «Σ’ αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη», «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί», «Σαν τρελό φορτηγό», «Εξαρτάται», «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη», «Τα Λαδάδικα», «Θάλασσες», «Δίδυμα Φεγγάρια», «Μια στάση εδώ», φέρνουν την απόλυτη καθιέρωση στο μουσικό στερέωμα.

Διαβάστε επίσης: Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου: Το Codex Cyprius ως το αρχαιότερο «βιβλίο» από Κύπρο